Sandro Abate | mercato a ritmo carioca | ecco il rinforzo per mister Batista

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Colpo in entrata per laAvellino. La società ha annunciato l’ingaggio di Fabiano Assad classe ‘80, centrale, brasiliano, naturalizzato italiano. “E’ una soddisfazione enorme poter indossare la maglia della. Ringrazio fortemente la società e Massimoche ha voluto il mio ritorno in Italia. Spero sinceramente, col mio impegno, di aiutareMarceloe i miei compagni nel raggiungere nuovi traguardi. Sono davvero felice di tornare in un paese che tanto mi ha regalato”. Fabiano Assad sarà già nel prossimi giorni a disposizione del tecnico. LA BIO. Assad arriva dal Marreco Futsal, club brasiliano di Francisco Beltrão, che gioca nella Liga Futsal. Nella sua carriera vanta numerose presenze nel campionato brasiliano, italiano e spagnolo. La sua prima esperienza in Italia datata ...

