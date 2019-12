Salvini a Ravenna | la frase contro la Nutella | “Usa nocciole turche”

notizie

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Durante il suo intervento avvenuto nella serata del 5 dicembre a, in concomitanza con la contemporanea manifestazione delle sardine nella Darsena cittadina, Matteoha lanciato un duro attacco nei confronti di uno dei prodotti italiani per il quale negli ultimi mesi era diventato popolare sui social: la. Nel corso del suo comizio infatti, il leader della Lega ha criticato il presunto utilizzo, da parte della Ferrero, diprovenienti dalla Turchia per produrre la famosa crema spalmabile.valaSul palco diMatteoha risposto ad alcuni sostenitori che gli chiedevano se non avesse freddo: “No signora, non ho freddo sto bene. Poi mangio pane e salame e due sardine e sto ancora meglio”, tirando però una stoccata allanon appena i fan lo hanno esortato a mangiare qualche cucchiaiata della crema ...

matteosalvinimi : #Salvini: In Emilia-Romagna, a Ravenna dove sarò oggi, ci sono in ballo 3000 posti di lavoro perché i 5stelle hanno… - LegaSalvini : ++ MATTEO SALVINI GIOVEDÌ A RAVENNA ++ ??Il Capitano inaugurerà la sede della Lega in Città. Appuntamento alle ore… - LegaSalvini : #Salvini a #SkyTG24: Le sardine? Mi mettono allegria. Più gente c’è in piazza meglio è. Li invito oggi a Ravenna. P… -