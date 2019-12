oasport

(Di giovedì 5 dicembre 2019) La terza tappa delladelmaschile dicon gli sci si svolgerà a, in Russia. Si tratta di una località che, seppur sia entrata solo di recente nel calendario del massimo circuito, vanta grande tradizione. Questa città di circa 350.000 abitanti situata nell’Oblast’ di Sverdlovsk, dunque collocata proprio al confine geografico tra Europa e Asia, è un importante centro di allenamento per ile la combinata nordica sin dai tempi dell’Unione Sovietica. Infatti già nel 1970 venne eretto un complesso di cinque trampolini. Nel 2009, allo scopo di preparare al meglio i venturi Giochi Olimpici di Sochi, si decise di rimodernare svariati impianti presenti in Russia. Anchevenne interessata dal progetto e un sostanzioso finanziamento da 50 milioni di euro permise di rinnovare le strutture presenti sulla collina Dolgaja, rendendole all’avanguardia ...

OA_Sport : Salto con gli sci, Coppa del Mondo Nizhny Tagil 2019: si gareggia nei domini di Johann Andre Forfang - pandators : SALTO NEL VUOTO VIENI CON MEEEEEEE - 45acpjoe : RT @docgabriele72: @giuliocardone69 Acerbi perché con la sua mentalità e spirito secondo me ha fatto crescere la squadra rispetto agli anni… -