Salerno | vigili aggrediti | il sindacato chiede i Taser

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiMercoledì sera, intorno alle 19.30, un cittadino proveniente dalla Costa d’Avorio ha creato attimi di panico all’interno della villa comunale di. L’uomo, visibilmente agitato, inveiva contro i passanti e danneggiata le luminarie installate all’interno della struttura. Prontamente sono intervenuti gli agenti della polizia municipale diper cercare di calmarlo ed identificarlo. Per tutta risposta l’uomo ha inveito contro i poliziotti e li ha, compreso un’agente donna diventata bersaglio di pesanti offese. Sul posto intervenivano altre pattuglie della polizia municipale e solo dopo una colluttazione gli agenti riuscivano ad immobilizzarlo e trarlo in arresto. I cittadini presenti in villa hanno applaudito alla brillante operazione della polizia municipale, esprimendo la loro solidarietà e riconoscenza. ...

