Saldo Tasi 2019 entro il 16 dicembre | istruzioni e come cambia nel 2020

leggioggi

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Il prossimo 16, scade il termine per effettuare il versamento delper ildell’imposta sui servizi indivisibili,. Per il calcolo dell’ammontare da versare, si devono considerare le aliquote e le detrazioni deliberate dai Comuni in vigore per il. Inoltre si ricorda che è venuto meno il blocco degli aumenti del carico impositivo previsto per il 2016, 2017 e 2018. I Comuni pertanto, hanno avuto la possibilità di rivedere le aliquote, quindi bisognerà controllare le delibere comunali. Lal’Imu) si versa in due rate di pari importo, la prima rata, a titolo di acconto, andava versata lo scorso 16 giugno, la seconda rata, a titolo di, scade il prossimo 16. Secondo quanto previsto dal disegno di Legge di Bilancio, il prossimo versamento per lasarà l’ultimo, in quanto è prevista l’unificazione con l’Imu a partire ...

ComuneSerdiana : Comunicazione del 04/12/2019 - Pagamento saldo IMU 2019 e TASI 2019 - GazzettaMs : #Confartigianato ricorda che entro lunedì 16 dicembre va effettuato il versamento del saldo #IMU e #TASI 2019. - comunevillasor : Comunicazione del 04/12/2019 - IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - IMU/TASI 2019 - Scadenza versamento saldo -