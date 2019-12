“Sabrina Ferilli assente a Tu sì que vales” | il retroscena che non piacerà al pubblico

caffeinamagazine

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Tu sì que vales, il talent del sabato sera di Canale 5, si conferma uno dei programmi più visti della stagione televisiva: sabato scorso, 30 novembre 2019, ha stravinto ancora il prime time e registrato numeri record che fanno del programma il più visto della stagione televisiva. La settima puntata ha infatti totalizzato 5.192.000 spettatori pari al 28.1% di share, staccando di netto ‘Una storia da cantare’, in onda su Rai1, che pur ha ottenuto ottimi risultati: 3.506.000 spettatori e il 18.1% di share. Al terzo posto Italia 1 con il film ‘Il Cacciatore e la regina di Ghiaccio’, seguito da 1.457.000 spettatori per uno share del 6.7%. Condotto da da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara e con una giuria stellare, ovvero Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi e, infine, Sabrinanel ruolo di portavoce del, il talent ora sta per ...

trash_italiano : Sabrina Ferilli fa bene all'anima. #TuSiQueVales - Mariastellalong : RT @ilMasochista: Povera capitale. Sabrina Ferilli, Claudia Gerini e Paola Turci: le tre possibili candidate PD a Roma - GraceDama : #nextquotidiano “Sabrina Ferilli, Claudia Gerini e Paola Turci: le tre possibili candidate PD a Roma” Il viale del… -