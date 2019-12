S Salvatore Telesino | carambola tra auto nei pressi di un incrocio | tre feriti

anteprima24

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoSan(Bn) – E’ di tre persone ferite il bilancio di un incidente verificatosi poco dopo le ore 20 nel comune di San. Laha coinvolto treneidi un pericoloso, in zona cimitero. Nella circostanza una Ford, con a bordo un giovane e sua madre, avrebbe centrato in pieno una Fiat 500 che trasportava due coniugi. Nel sinistro è stata poi coinvolta anche una Skoda guidata da una donna, che era in coda al semaforo ed è entrata in collisione proprio con la Fiat 500. Ad avere la peggio sono state le due donne e il ragazzo alla guida della Ford. Illeso l’uomo a bordo della Fiat 500 insieme a sua moglie. Isono stati trasportati al Fatebenefratelli in codice giallo a causa di contusioni varie e dolori al rachide cervicale. L'articolo S.tra ...

