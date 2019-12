Rotonda di Carinaro | venerdì presentazione e benedizione dell’opera artistica

anteprima24

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minuti(Ce) – Le mani sono un mezzo di espressione del corpo e ricorrono molto spesso nella simbologia sacra. In ebraico la parola utilizzata per indicare la «mano» è yad, anche usata metaforicamente per esprimere potere, forza e facoltà. Così le mani significano forza e potere. Dio, con le sue mani, plasma l’uomo dal fango e come un cesellatore, crea gli esseri viventi; “Le tue mani mi hanno plasmato e mi hanno fatto integro in ogni parte» (Gb 10,8). La mano di Dio ci ricorda quella di un padre che stringe quella di un figlio e lo accompagna lungo il percorso della vita o ancora, sovente, sempre nella sfera mistica, ricorre l’immagine dell’uomo nelle mani di Dio, usata come personale speranza dell’animo nei momenti di forte sconforto, pericolo, angoscia, paura ma anche per cercare protezione «La mia mano è il suo sostegno, il mio braccio è ...

