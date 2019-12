Ronaldo Juventus | che frecciatina da Ibrahimovic! La dichiarazione

juvedipendenza

(Di giovedì 5 dicembre 2019)IBRAHIMOVIC – Cristianoè l’icona della. Il portoghese è sicuramente uno dei giocatori più amati dai tifosi e dagli amanti del calcio nonostante le ultime prestazioni sottotono. Alcuni addetti ai lavori però non reputano CR7 un vero e proprio campione, uno di questi è Zlatan Ibrahimovic che in un’intervista rilasciata recentemente ha lanciato unaal centravanti lusitano allenato da Sarri.: la stoccata di Ibra Zlatan Ibrahimovic, ai microfoni del magazine GQ, punge la superstar bianconera: “Il veroè quello brasiliano”. Il riferimento è a Luis Nazario de Lima, ex Inter, Real Madrid e Barcellona. Ibra stuzzica così il fuoriclasse della Juve, dopo che quest’ultimo non si è presentato alla cerimonia del Pallone d’Oro assegnato poi a Leo Messi.

UEFAcom_it : ?? Matthijs #deLigt e Cristiano #Ronaldo sono i candidati della #Juventus alla Squadra dell'Anno 2019 ?? ?? Scegli l… - GoalItalia : Il futuro di Cristiano Ronaldo è alla Juventus, parola di Fabio Paratici: 'Altro che finito, fate ridere' ???????? - MarcelloChirico : Il giorno in cui si risveglierà (ed è vicino) saranno dolori per molti ???? #Ronaldo #CristianoRonaldo #Juventus… -