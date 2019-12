notizie

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Roma, 5 dic. (askanews) – Il Roma Videoclip spegne la sua 17esima candelina nella cornice di Cinecittà: la kermesse nazionale dedicata al connubio tra, ideata e diretta da Francesca Piggianelli, ha visto avvicendarsi sul palco numerosi protagonisti del panoramale etografico italiano. Durante la serata condotta da Claudio Guerrini hanno ricevuto i premi: Tommaso Paradiso per l’interpretazione e il videoclip “Non avere paura”, con i registi Younuts! e Antonio Giampaolo come produttore dell’anno. Noemi è stata proclamata l’artista femminile 2019 e si è aggiudicata il premio per il brano del film “Domani è un altro giorno” per la regia di Simone Spada. Sergio Cammariere e il regista Cosimo Damiano Damato premiati per il videoclip d’animazione “La fine di tutti i guai” in omaggio ad artisti e ...

notizieit : “Roma Videoclip”, parata di star: il cinema incontra la musica - TweetNotizie : Roma Videoclip, il cinema incontra la musica: premiati Tommaso Paradiso, Noemi, Sergio Cammariere, Dolcenera e i Mo… - notizieit : “Roma Videoclip”, parata di star: il cinema incontra la musica -