Roma | sale l’ottimismo per Dzeko Le condizioni dell’attaccante

calcionews24

(Di giovedì 5 dicembre 2019)l’ottimismo per la convocazione diin vista dell’Inter. Il bosniaco regolarmente a Trigoria: ha svolto differenziato Edinsta lottando contro il tempo per essere presente, domani sera, a Inter-. Il bosniaco soffre negli ultimi giorni a causa di un forte attacco influenzale che l’ha di fatto messo in dubbio per la sfida. Oggi l’attaccante giallorosso si è recato regolarmente nel centro sportivo di Trigoria e, all’interno dell’allenamento diretto da Fonseca, ha svolto differenziato. Per tale motivo cresce un minimo l’ottimismo per una sua convocazione. Leggi su Calcionews24.com

FreightLeaders : Nell'ambito del Master in Ingegneria e Gestione dei Trasporti (IGT) dell'Università di Roma Tor Vergata anche il Fr… - trecarte : #TentataStrage #Roma Andava così piano.. Sale sul marciapiede Abbatte un segnale stradale ed un lampione della luce… - siamo_la_Roma : ?? Le condizioni di #Dzeko non migliorano ? Il bosniaco è sempre più in dubbio ?? Le possibili alternative per… -