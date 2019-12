Roma | pacco bomba destinato al Viminale Dentro | una scritta “pro Salvini”

open.online

(Di giovedì 5 dicembre 2019) La polizia ha disinnescato unintercettato nell’ufficio smistamento delle Poste in via Ostiense, a. Eraal, in modo generico. All’interno delc’erano alcuni ritagli di giornale e una“pro Salvini“. Non un messaggio politico compiuto però, per questo al momento si esclude sia la matrice anarco insurrezionalista sia quella legata agli ambienti della destra estrema. Il ritrovamento risalirebbe a fine ottobre, secondo quanto riporta il sito Leggo, che ha dato la notizia in esclusiva. Fonti di polizia contattate da Open confermano la notizia del ritrovamento del. Stando a quanto riportano gli investigatori, ilpoteva esplodere: all’interno c’era innesco con batterie collegato a un contenitore con della polvere pirica. Sicuramente eraa far male anche se, dai ...

