Roma | come Diawara ha cambiato i giallorossi

(Di giovedì 5 dicembre 2019)hala struttura tattica della. In fase di non possesso si forma un 4141, con l’ex Napoli davanti alla difesa Con il ritorno di, laha abbandonato la soluzione Mancini davanti alla difesa. Fonseca sta dando fiducia al 4231 in cui la mediana è composta da Veretout e dall’ex Napoli. Tuttavia, in fase di non possesso si vede una struttura tattica diversa, ossia il 4141. Si vede nella slide sopra. Veretout si sgancia più in avanti per accompagnare la pressione della squadra. Al contrario,resta più bloccato per proteggere meglio la retroguardia giallorossa. Leggi su Calcionews24.com

