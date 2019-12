Risultati Premier League | 15ª giornata – Clamoroso tonfo dell’Arsenal | blitz Newcastle

calcioweb.eu

(Di venerdì 6 dicembre 2019)– Si scende in campo in infrasettimanale per la. Un turno molto importante del massimo campionato inglese. Due gli anticipi del martedì: Il Crystal Palace vince con il minimo sforzo contro il Bournemouth, finisce 1-0. Tutto facile per il Manchester City sul campo del Burnley. Mercoledì il big match tra United e Tottenham va ai primi, che vincono 2-1. Bene anche Leicester e Chelsea. Nel derby tra Liverpool ed Everton, reds inarrestabili: finisce 5-2. Arsenal che cade ancora, in casa contro il Brighton. Il programma completo e la classifica ag. martedì ore 20,30 Crystal Palace-Bournemouth 1-0 ore 21,15 Burnley-Manchester City 1-4 mercoledì ore 20,30 Chelsea-Aston Villa 2-1 Leicester-Watford 2-0 Manchester Utd-Tottenham 2-1 Southampton-Norwich 2-1 Wolves-West Ham 2-0 ore 21,15 Liverpool-Everton 5-2 giovedì ore 20,30 Sheffield ...

GlobalShowGSRa1 : #Calcio - #PremierLeague: #Risultati della 15a giornata - ShootersykEku : #Mourinho come un allenatore mediocre che vince le prime partite dopo aver sostituito il precedente mister e le alt… - Calciodiretta24 : Risultati calcio live 5 dicembre 2019: Tim Cup e Premier League -