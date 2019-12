Rifiuti a Battipaglia | nessun nuovo impianto per De Luca VIDEO

anteprima24

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto “Lavoreremo per bloccare ogni ulteriore iniziativa che vada nella direzione di insediare nuovi impianti per inel Comune di”. Lo ha detto chiaramente il governatore della regione Campania Vincenzo dea margine dell’incontro nel quale ha firmato con il sindaco Cecilia Francese il patto per i pics che stanzia 11 milioni di euro per la cittadina della piana del Sile, dove domani si terrà un corteo per l’ambiente.Una manifestazione promossa dai comitati ambientalisti ai quali oggi il presidente Deha voluto far arrivare un messaggio rassicurante. L'articoloper De) proviene da Anteprima24.it.

