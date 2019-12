‘Resuscita’ dopo sei ore di arresto cardiaco | i medici | “E’ stato un miracolo che ci

meteoweb.eu

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Ha dell’incredibile quanto accaduto in Spagna, dove una donna è sopravvissuta a sei ore incausato da una grave ipotermia: è praticamente resuscitata, riprendendosi senza riportare conseguenze neurologiche. “E’ un caso eccezionale al mondo, l’più lungo documentato in Spagna”, ha precisato Eduard Argudo, del servizio dina intensiva dell’Hospital Vall d’Hebron. Sono miracoli che si spingono “ai limiti della vita, che ancora non conosciamo“. Audrey Mash, una britannica 34enne insegnante di inglese e residente a Barcellona, si era persa sui Pirenei di Girona. Era insieme al marito, Rohan Schoeman, quando il 7 novembre ha lasciato il rifugio di buon mattino per raggiungere una vetta vicina. Poco, un improvviso cambio del meteo, ha disorientato la coppia e la donna, piegata dal vento e ...

barrylindon4 : @carlogubi Armi nei poligoni?Proposta assurda ed insensata oltre che irrealizzabile. Era una proposta delle due pol… - ZanellaRina : L'attentatore di Londra dopo essere stato colpito resuscita! False flag? - Ciccillo_56 : @simonespetia @LeonebonCettina @matteorenzi @pistelligoffr Se ammazzi una persona e dopo 5' gli chiedi scusa quello non resuscita! -