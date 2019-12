Repubblica | Ancelotti | ultimi 180′ per capire se la squadra lo segue

ilnapolista

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Calma piatta, si potrebbe definire così l’atmosfera surreale che regna in questo momento a Castel Volturno. A dispetto della crisi infatti, tutto tace e appare tranquillo, in un clima di attesa che vede protagonista il presidente De Laurentiis, pronto a prendere il mano la situazione con provvedimenti definitivi nei confronti dellae del tecnico. Ieri è partito il ritiro voluto daper provare a sentire la suasono ore di riflessione a 360’ gradi: pure per Carlo, intenzionato una volta per tutte ase laloancora con convinzione oppure no. Il primo allenamento della settimana gli ha dato in questo senso una risposta solo interlocutoria: né blando, né a ritmi vertiginosi. Ma intanto la richiesta fatta dai giocatori di ritornare al modulo 4-3-3 è stata ignorata, visto che le prove generali in vista dell’anticipo di sabato in ...

