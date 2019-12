Renzi | “Governo dura al 50% | litigano su tutto Quando ho dubbi | vedo Borghi e sto meglio”

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 dicembre 2019) “Se si continua così, ci sta che si torna a votare:su. Do il 50% di possibilità che rimanga in piedi”. Matteo, ospite a Piazza Pulita, profetizza la possibilità che il governo Conte 2 non duri ancora molto. L’ex premier vede insomma un orizzonte meno profondo di quel 2023 ipotizzato nei giorni in cui l’esecutivo prendeva forma. Se il governo resiste, aggiunge, “verrà eletto un Presidente (della Repubblica, ndr) non antieuropeista”. Ma sulle colpe mette le mani avanti: “Noi non stiamo litigando. All’incontro di domenicahanno litigato noi non c’eravamo”. Il rischio delle elezioni esiste, secondo l’ex premier, perché “si continua a litigare sulle tasse, sulla sugar tax”. Chi romperà? “Di Maio tira la corda ma non può romperlo” perché “se si va a votare con 600 ...

davidealgebris : Nei 3 anni del Governo Renzi unica volta in 20 anni in cui a) PIL salito piu del 1% b) Ore lavorate sono salite c)p… - Agenzia_Italia : 'Litigano su tutto al governo, va a finire che si andrà a votare', dice #Renzi - fattoquotidiano : Open, i finanziatori della fondazione che hanno beneficiato di scelte del governo Renzi: dal gruppo Gavio alla lobb… -