Renzi | «Di nuovo premier? Se avverrà | avverrà…» Col M5s convivenza forzata | «Non siamo

open.online

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Cosa farà Matteonel prossimo futuro resta un mistero ancora indecifrabile anche dopo l’intervista a Piazza Pulita su La7 di Corrado Formigli. Per il momento il leader di Italia viva dice di «non essere interessato a fare il presidente del Consiglio. Se… Io sono qui – ha aggiunto – per dire che sono ancora in campo, che ho delle idee». E il mistero non diventa più chiaro anche quando si parla del futuro del governo, sul cui destino propriopuò avere un ruolo decisivo. Di sicuro, il senatore toscano non è ottimista: «Se si continua così, ci sta che si torna a votare: litigano su tutto! Noi non stiamo litigando. All’incontro di domenica quando hanno litigato noi non c’eravamo». «Do il 50% di possibilità che rimanga in piedi», rintuzza, che dice di aver rivisto la stima del 90% più entusiasta dei primi tempi del Conte bis. ...

Capezzone : +++Agenzia Quasivero ??+++ Indiscrezioni su nuovo #8permille. Alla casella “Stato” corrisponderanno sei ipotetici im… - petergomezblog : Fondazione Open, Renzi attacca di nuovo i pm: “Perquisire i miei finanziatori non indagati è un atto senza preceden… - alleanzaxeuropa : RT @Piu_Europa: #Prescrizione: 'Era già chiaro, per me, e per #PiuEuropa, al momento della fiducia al governo #Contebis, che le premesse de… -