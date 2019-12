Reggio Emilia Nuovo polo scolastico | parte anche con il secondo lotto

laprimapagina

(Di giovedì 5 dicembre 2019) E’ stato firmato dalla Provincia diil contratto di consegna, alla Sarep di Roma, dei lavoridel

matteosalvinimi : Buona domenica Amici, sempre col sorriso, anche a chi ci vuole male ?? Questa mattina sarò a Bologna per incontrare… - matteosalvinimi : In diretta da Castelnovo ne’ Monti (Reggio Emilia)! La pioggia non ci ferma ?? State con noi? #BorgonzoniPresidente… - fattoquotidiano : Reggio Emilia, durante il processo a Grande Aracri nuovo allarme bomba al tribunale. In aula le chiamate tra boss e… -