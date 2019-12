Recensione Braava 390t | il robot lavapavimenti estremamente semplice da usare

Blastingnews

(Di giovedì 5 dicembre 2019)è uno dei prodotti più pubblicizzati dell'azienda statunitense iCorporation. L'azienda da anni produceaspirapolvere in grado di garantire una perfetta pulizia della propria abitazione. Oltre ai classiciaspirapolvere, iha sviluppato e prodotto la gamma di. Questa linea produttiva comprende anche, che oltre a pulire i pavimenti riesce anche a lavarli con estrema precisione. Ovviamente il device lavora in completa autonomia, facilitando le faccende domeniche dei consumatori.: leggero e comodo da trasportareè unaspirapolvere molto leggero, pesa infatti solo 1,8 kg. Grazie a tale caratteristica, ilpuò essere utilizzato anche dai consumatori più anziani, che non avranno problemi nel trasportarlo da una stanza all'altra. Dopo aver impostato la modalità di pulizia - ...