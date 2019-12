Razzismo | dalla Roma al Guardian | l’indignazione per il “black friday” del Corriere dello

ilnapolista

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Lukaku è nero, Smalling pure. Giocano contro venerdì sera, c’è Inter-. Il titolo in prima pagina è “BLACK FRIDAY”. Ovvio, no? Magari per l’Eco di Tulsa, o per l’Oklahoma Morning del 1921… Ma l’apertura è delSport, Italia, 2019-quasi-2020. E il problema è che proprio perché siamo in Italia, nel 2019-quasi-2020, “cosa c’è da sorprendersi?”. Lo scrive uno dei tanti tifosi indignati a commento della presa di posizione immediata dellasui suoi profili social, in inglese: No one: Absolutely nobody: Not a single soul:Sport headline writer: pic.twitter.com/u2xpMLV5IH — ASEnglish (@ASEN) December 5, 2019 Lo “spirito” del titolone sarebbe anti-razzista. Lo scrivono nel sommario: Lukaku e Smalling “hanno imparato a stimarsi, hanno preso posizioni forti contro il ...

