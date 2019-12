Raoul Bova | il dolore inconsolabile per la madre e il gesto di Chiara Giordano

dilei

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Un: è quello diai funerali dell’amata mamma Rosa che si sono svolti in questi giorni e a cui ha partecipato anche, la sua ex moglie. L’attore sta vivendo un periodo molto difficile, ad appena un anno di distanza dalla morte del padre Giuseppe infatti ha perso anche la. Un lutto terribile che sta affrontando con il sostegno di tutta la famiglia. Il settimanale Diva e Donna ha pubblicato alcuni scatti che raccontano unsegnato dale sofferente. Alle esequie della, oltre a Rocio Munoz Morales, attuale compagna, ha preso parte anche, che per oltre dieci anni è stata sua moglie. Dal 2000 al 2013, l’attore e l’ex concorrente di Amici Celebrities sono stati legati. La coppia ha avuto due figli: Alessandro Leon e Francesco, anche loro presenti al funerale dell’amatissima ...

GHERARDIMAURO1 : - infoitcultura : Raoul Bova, maschera di dolore sul volto al funerale della mamma Rosa - infoitcultura : Raoul Bova addolorato al funerale della mamma Rosa, c’è anche la ex moglie Chiara Giordano -