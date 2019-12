Psg | che azione per il gol di Mbappè I fenomeni incantano – VIDEO

calcionews24

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Psg,stellare per il gol dicontro il Nantes. Neymar, Di Maria e il giovane francese fanno brillare gli occhi Il Psg ha regolato il Nantes nel match di ieri sera confermando prepotentemente il +5 sul Marsiglia. I parigini, neanche a dirlo, dominano la Ligue 1 grazie a tutti iche militano nella squadra. Tra questi sicuramente Neymar, Di Maria e sopratutto, che hanno confezionato un’spettacolare che ha portato al primo gol della serata, conclusa col tacco in corsa del giocatore francese. Le quotidien d'un artiste. ⭐️ @KMbappe pic.twitter.com/1JoVXiDHBS — Paris Saint-Germain (@PSG inside) December 5, 2019 Leggi su Calcionews24.com

capuanogio : La @juventusfc certa di chiudere il girone al primo posto che significa avere la certezza di non incrociare negli o… - 80yeye80 : RT @TRolfi: #Ibrahimovic a @GQitalia 'Dopo 2 anni dico a #Galliani: 'Non voglio andare via, sto bene a Milano'. Finché, ero al mare, sul ce… - JulianRoss79 : @carradori64 @pap1pap @fabbricainter @UmbeP @_cristiano73 @Mrfloyd86 A me frega nulla di quel che fa Di Maria a giu… -