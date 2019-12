PS5 e Xbox Scarlett hanno già battuto Google Stadia?

optimaitalia

(Di giovedì 5 dicembre 2019) I nomi PS5 efanno rima con il futuro. Si tratta infatti delle prossime console di casa Sony e Microsoft che andranno ad affollare gli scaffali di tutto il mondo sul finire dell'anno a venire, in tempo per le festività natalizie del 2020. Una next-gen di cui non conosciamo ancora tutti i dettagli, ma che già sta facendo sognare tutti gli appassionati di videogame e più in generale quelli di tecnologia, ansiosi di scoprire cosa ci riserveranno i due colossi del gaming per la prossima generazione. Il volto dell'universo videoludico, nel frattempo, sta in qualche modo cambiando. Non solo PC e console tradizionali, i gamer stanno imparando a fare i conti anche con lo streaming. Lo dimostra il recente lancio di, piattaforma del colosso di Mountain View disponibile dallo scorso 19 novembre e pensata per giocare senza limiti su quasi tutti i dispositivi dotati ...

OptiMagazine : #PS5 e #XboxScarlett hanno già battuto #Google Stadia? - GiocareOra : Secondo quanto riferito, PS5 e Xbox Scarlett verranno fornite con 'Specifiche simili', per essere 'molto potenti'… - gigibeltrame : PS5 e Xbox Scarlett avranno la stessa potenza? #digilosofia -