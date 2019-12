Previsioni astrali sabato 7 dicembre | progetti di coppia per l' Ariete | Acquario nervoso

Blastingnews

(Di giovedì 5 dicembre 2019)2019 troviamo la Luna stazionare in, mentre Marte e Mercurio saranno nell'orbita dello Scorpione. Il Sole permarrà in Sagittario come Plutone, Venere, Giove e Saturno che continueranno il loro moto in Capricorno. Infine, il Nodo Lunare sarà sui gradi del Cancro e Nettuno rimarrà stabile in Pesci.astrologiche favorevoli pere Sagittario, meno entusiasmanti pere Cancro.diper l'diin cui i nativi godranno dei favorevoli influssi dei Luminari nel loro Elemento, li 'spingeranno' a progettare il futuro della loro relazione amorosa in essere. Toro: spossati. Le energie potrebbero venir meno in questo primo giorno del weekend ed i nativi, come inevitabile conseguenza, rallentare i ritmi nell'ambiente professionale....

prestia_fabio : RT @infoitcultura: L’oroscopo di oggi 4 dicembre: le previsioni astrali segno per segno - infoitcultura : L’oroscopo di oggi 4 dicembre: le previsioni astrali segno per segno - infoitcultura : Oroscopo Paolo Fox Oggi Mercoledi 4 Dicembre 2019, previsioni astrali segno per segno -