Prescrizione | verso la tregua Pd-M5s Telefonata Bonafede-Orlando | il ministro apre a

open.online

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Nel governo si riuno spiraglio per latra M5s e Pd sulla riforma della Giustizia, in particolare sul nodo della. IlAlfonsoha avuto un colloquio telefonico con il vicesegretario Pd Andrea, che ha annunciato una proposta dei dem sulla, anticipata anche al premier Giuseppe Conte. È stato lo stesso exa chiarire come i dem stiano «cercando di contribuire a superare questo corto circuito sulla legge Bon-Bon,-Bongiorno – ha detto– e possiamo farlo se togliamo di mezzo alcune stupidaggini, come quelle di Salvini che dimentica che il problema lo ha creato il suo governo. L’altra stupidaggine è evocare casi di prescrizioni che non sarebbero stati risolti con la legge che entrerà in vigore a gennaio, come Eternit in cui laè arrivata prima del processo, o come i ...

dererumlumina : No, la prescrizione aiuta i colpevoli a fuggire dalla giustizia. Ovvero aiuta le vittime solo verso una speranza di… - dererumlumina : @fattoquotidiano No, la prescrizione aiuta i colpevoli a fuggire dalla giustizia. Ovvero aiuta le vittime solo vers… -