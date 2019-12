ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Ladella“è sbagliata,deiViva, all’interno della maggioranza di governo, sta facendo il possibile perché non entri in vigore dal primo gennaio”. A dirlo, di fronte ai penalisti impegnati a Roma in una maratona oratoria, la deputata di Iv, Maria Elena. “Noi sosteniamo la proposta Costa, era viceministro del nostro governo, ha lavorato con il ministro Orlando a unache era la nostrae ora si limita a chiedere di tornare lì, alle proposte dei governi Renzi e Gentiloni”, ha aggiunto. L'articolola: “Sbagliata,deiViva fa il possibile per rinviarla” proviene da Il Fatto Quotidiano.

fattoquotidiano : Prescrizione, Boschi in piazza coi penalisti contro la riforma: “È un fine pena mai. Noi sosteniamo la proposta di… - Giusepp66890796 : RT @Virus1979C: Prescrizione, Boschi in piazza coi penalisti contro la riforma: “È un fine pena mai. Noi sosteniamo la proposta di Forza It… - Giusepp66890796 : RT @fattoquotidiano: Prescrizione, Boschi contro la riforma: “Sbagliata, vìola i diritti dei cittadini. Italia Viva fa il possibile per rin… -