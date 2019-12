“Premio Terre di Campania” | una sesta edizione ricca di novità

anteprima24

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiTorna, per la sua, ildiriconoscimento istituito nel 2014 dall’Associazione Culturaledi Campania quale riconoscimento alle personalità campane che per il loro operato, si sono distinte in vari campi: enogastronomia, cultura, arte, spettacolo, impresa, ricerca, turismo, mondo sociale, sport. Venerdì 6 dicembre 2019, a partire dalle 19.30, presso il Santuario della Madonna della Speranza, Convento dei Frati Minori di San Vito in Marigliano, si terrà la cerimonia di consegna dei premi assegnati da una speciale commissione composta da personalità di spicco del nostro territorio. La serata sarà presentata dalla conduttrice di Canale 9, Mariù Adamo.Tra i premiati di quest’anno figurano: Vincenzo Calise, vice-direttore del Tg2; Franco Roberti, magistrato ed eurodeputato; Maria Felicia De Laurentiis, Prof.ssa di ...

