Predizioni astrologiche | classifica 25 dicembre | Natale in pole position per Sagittario

Blastingnews

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Mercoledì 252019 sul piano astrale troviamo la Luna e Mercurio stazionare in, mentre il Sole, Plutone, Saturno e Giove saranno nell'orbita del Capricorno. Nel frattempo Marte permarrà in Scorpione, così come Urano sarà sui gradi del Toro. Infine il Nodo Lunare continuerà il suo transito in Cancro, mentre Nettuno rimarrà stabile nel segno dei Pesci. Previsionifavorevoli pere Capricorno, meno entusiasmanti per Toro e Pesci....