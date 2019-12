Predizioni astrali fine settimana 7-8 dicembre | Capricorno stacanovista | Cancro geloso

Blastingnews

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Nel weekend del 7 e 82019 troviamo la Luna passare dal segno dell'Ariete a quello del Toro, dove sosta Urano, mentre Giove, Plutone, Venere e Saturno saranno sui gradi del. Mercurio e Marte permarranno in Scorpione come Nettuno che continuerà il suo moto in Pesci. In, il Nodo Lunare sarà nell'orbita deled il Sole sarà nel segno del Sagittario. Previsioni astrologiche favorevoli pere Leone, meno entusiasmanti per Ariete ed Acquario. Ariete sfacciato Ariete: sfacciati. La loro indole impulsiva potrebbe emergere prepotentemente, specialmente nella giornata di sabato, e le loro esternazioni far storcere il naso a qualche persona con cui avranno a che fare. Toro: pieni di energie. Il bottino energetico in casa Toro sarà presumibilmente stracolmo e tale abbondanza di forze potrà essere indirizzata dai nativi ovunque vorranno. C'è da dire, però, che ...

