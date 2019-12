Porta Ovest | convenzione primo atto propedeutico

anteprima24

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto In merito ad alcuni articoli di stampa relativi alla stipula di unatra Autostrade Meridionali S.p.A., l’Autorità Portuale di Salerno ed il Comune di Salerno per definire la realizzazione della galleria “”, la società Autodifesa Meridionali ha precisato che tale accordo istituzionale non prevede, allo stato, alcuna intesa in merito all’utilizzo di cariche esplosive per l’esecuzione dei lavori. Di f, laè solo unamministrativo che disciplina i rapporti tra gli enti. “Le positive interlocuzioni svolte finora tra i soggetti interessati consentiranno a breve di condividere anche un piano di monitoraggio per la sicurezza della galleria e del trautostradale preesistente”, chiarisce la Sam. Lae il relativo piano di monitoraggio, dovranno essere preventivamente approvati dal Ministero delle ...

