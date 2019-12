Pianura | carcasse d’auto abbandonate in strada FOTO

anteprima24

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Nella giornata di oggi a via Gustavo Serena, una traversa di via Padula, nel quartiere, sono state rinvenute numerosedi automobiliin piena. I pezzi di auto, tagliati a metà, sono stati segnalati dai responsabili della Municipalità 9 di Napoli, che hanno successivamente segnalato il caso alla Polizia Locale. “Abbiamo immediatamente allertato la Polizia Locale – si legge su un post facebook della Municipalità 9 – per un immediato intervento di rimozione dellee per un intervento di pulizia della zona”. Le automobili sono state così rimosse grazie anche all’immediato intervento del Comandante della Polizia Locale Michele Esposito. Il quale si è attivato in prima persona per la rimozione. “Inrestano alcuni detriti – continua il comunicato social – ...

