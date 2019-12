Pia Balotelli compie gli anni | gli auguri dei genitori e quelli degli utenti

ilgiornale

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Francesca Galici Piaha spento 7 candeline e glisocial dei suoisono stati immancabili; sia Raffella Fico che Mariohanno condiviso un'immagine della bimba e sono stati tanti i commenti, alcuni abbastanza velenosi verso il padre Anche Pia, oltre a Aurora Ramazzotti e a Maria De Filippi (tra gli altri), oggi festeggia il suo compleanno e sono stati immancabili glisocial da parte dei suoi. Sia Marioche Raffaella Fico, infatti, hanno voluto condividere uno scatto della bambina per festeggiare i suoi 7. Per Raffaella Fico è la prima volta in assoluto che Pia compare nel suo profilo Instagram. Finora la modella e showgirl aveva sempre preferito preservare l'immagine della bambina, evitando di mostrarla sui social. Una scelta saggia da parte della donna, soprattutto per evitare commenti ...

