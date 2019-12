Perché senza tradizione il Natale non è Natale

ilgiornale

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Antonio Ruzzo Sarà certamente un «Super Christmas» quello che si festeggerà quest'anno a Milano, così lo ha chiamato con buona enfasi il comitato delle Feste di Palazzo Marino. Chissà poiin inglese. E chissà poisuper. In realtà sarebbe bastato augurare un serenoai più laici e un Santoa chi ancora crede. Non serve esagerare. Anzi. A forza di strafare sfugge l'esdi una festa che un presepe e un albero rappresentano in tutta la sua pienezza. Il resto quasi sempre è di più per non dire troppo. In città in queste settimane di festeggiamenti che dovrebbero riempire di significati l'Avvento ci sarà di tutto e di più: mercatini come se piovesse, villaggi delle meraviglie con piste di pattinaggio, funi di acciaio e carrucole per attraversare volando le piazze, luminarie da mille e una notte, alberi hi-tech, di metallo, ecosostenibili, griffati e ...

borghi_claudio : @MariaGrizzaffi Perchè parla senza sapere? - paoloroversi : Pare che ora Giggino non rivolga più la parola a #Conte E pensare che era stato proprio lui a impuntarsi: senza… - matteosalvinimi : Avete seguito su Rai Tre? Non finirò mai di ribadirlo: ho una figlia di 6 anni, faccio e farò di tutto perché cres… -