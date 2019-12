Pensioni anticipate | aggancio uscita a quota 100 con fondi bilaterali dal 1° gennaio 2020

Blastingnews

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Il blocco della speranza di vita per il biennio 2021-2022 agevola gli esodi anticipati per effetto dello stop all'adeguamento dell'età della pensione di vecchiaia, lasciando inalterati i requisiti di accesso alle tre formule di prepensionamento accompagnato e di agganciare le100 con idi solidarietà bilaterale. Con l'ufficializzazione del blocco della speranza di vita al biennio 2021-2022 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 novembre 2019, nei prossimi tre anni sarà possibile usufruire dei meccanismi di scivolo e di accompagnamento alla pensione, includendo anche il contratto di espansione utilizzabile dal 1°al 31 dicembreda parte dei datori di lavoro per l'dei propri dipendenti. Isopensione della riforma delledi Elsa Fornero, assegno straordinario deidi solidarietà e contratti di ...

