Pearl Harbor spara a tre civili e ne uccide due | poi si punta l’arma contro

meteoweek

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Un soldato della Marina degli Stati Uniti hato e ucciso due impiegatidel Dipartimento della Difesa nel cantiere navale diprima di togliersi la vita mercoledì pomeriggio. Ancora non sono stati chiariti i motivi di questo gesto. I militari non hanno rilasciato nessuna dichiarazione. Una terza vittima è in ospedale. La … L'articoloa tree nedue, poi sil’armaproviene da www.meteoweek.com.

NewsMondo1 : Pearl Harbor, militare apre il fuoco e fa due vittime. L’autore del gesto si è poi suicidato - francoserpico : Marinaio spara e uccide due civili a Pearl Harbor, poi si suicida - HebrewIbrahim : RT @HuffPostItalia: Marinaio spara e uccide due civili a Pearl Harbor, poi si suicida -