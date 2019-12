Pattinaggio artistico - Finali Grand Prix Torino 2019 : Sui-Han avanti nello short delle coppie - Boikova-Kozlovskii inseguono : Ma che spettacolo al PalaVela! Archiviata la prima parte della giornata, dedicata ai pattinatori Junior, Il palazzo del ghiaccio di Torino, teatro questa settimana delle Finali del circuito ISU Grand Prix 2019-2020 di Pattinaggio di figura, ha accolto le coppie d’artistico della massima categoria, le quali hanno eseguito lo short program. Al termine di una gara scoppiettante a spuntarla sono stati i cinesi Wenjin Sui-Cong Han che, malgrado ...

Pattinaggio artistico - Finali Grand Prix Torino 2019 : Alysa Liu si impone nello short program Junior femminile - quarta Valieva : Proseguono le competizioni al PalaVela di Torino, mitico impianto olimpico teatro questa settimana delle Finali del Grand Prix 2019-2020 di Pattinaggio di figura, evento itinerante giunto alla sua venticinquesima edizione. Dopo i pattinatori del singolo e delle coppie d’artistico, sempre per la categoria Junior a scendere sul ghiaccio per lo short program sono state le atlete del singolo femminile. Dopo una bellissima lotta a piazzarsi ...

Pattinaggio artistico - Finali Grand Prix Torino 2019 : Alysa Liu si impone nello short program Junior femminile - quarta Valieva : Proseguono le competizioni al PalaVela di Torino, mitico impianto olimpico teatro questa settimana delle Finali del Grand Prix 2019-2020 di Pattinaggio di figura, evento itinerante giunto alla sua venticinquesima edizione. Dopo i pattinatori del singolo e delle coppie d’artistico, sempre per la categoria Junior a scendere sul ghiaccio per lo short program sono state le atlete del singolo femminile. Dopo una bellissima lotta a piazzarsi ...

Pattinaggio artistico - Finali Grand Prix 2019 : Panfilova/Rylov in testa dopo lo short program delle coppie juniores : I russi Apollinariia Panfilova e Dmitry Rylov hanno primeggiato nello short program delle Finali del Grand Prix juniores di Pattinaggio artistico, la coppia si trova in testa alla classifica con 68.80 punti (39.21 per la parte tecnica, 29.59 per i components) dopo aver interpretato in maniera positiva l’esercizio sulle note di Clubbed to Death e di Spybreak anche se sono rimasti sotto al proprio personale di un paio di punti. I vice ...

Pattinaggio artistico - Finali Grand Prix 2019 : Andrei Mozalev domina lo short program juniores - Daniel Grassl 5° : Il russo Andrei Mozalev ha dominato lo short program delle Finali del Grand Prix juniores di Pattinaggio artistico, il 16enne di San Pietroburgo ha giganteggiato sul ghiaccio del PalaVela di Torino ed è stato premiato con un notevole 82.45 (44.77 per la parte tecnica e 37.68 per i components). L’allievo di Kirill Davydenko si è fermato a poco più di un punto dal suo personale di 83.81 siglato lo scorso 15 novembre alla trionfale Varsavia ...

Pattinaggio artistico - programma di oggi Finale Grand Prix Torino 2019 : orari - tv - streaming - startlist (7 dicembre) : L’attesa è finita. A partire dalle ore 15:30 di oggi, giovedì 7 dicembre, cominceranno ufficialmente le Finali Grand Prix 2019-2020 di Pattinaggio di figura, quest’anno in scena al PalaVela di Torino fino a domenica 8 dicembre. Via il dente, via il dolore. Il pubblico di casa proverà emozioni fin da subito con lo short program Junior individuale maschile, unica gara in cui sarà presente un pattinatore azzurro, Daniel Grassl, pronto a ...

Pattinaggio artistico - Finali Grand Prix Torino 2019 : scontro tra titani in campo femminile - nell’individuale maschile Hanyu sfida Chen : Sarà un evento di livello stellare la Finale della venticinquesima edizione del Grand Prix di Pattinaggio di figura, in scena questo fine settimana al PalaVela di Torino. La presenza di praticamente tutti i big della disciplina consentirà infatti agli oltre trentamila spettatori provenienti da tutto il mondo tre giorni di Grandissimo sport. Inutile nascondersi, la gara più attesa e più incerta sarà quella dell’individuale femminile, dove ...

Finale Grand Prix Pattinaggio artistico Torino 2019 : orari - programma - guida tv e streaming : Tra poco più di ventiquattro ore le porte del PalaVela di Torino torneranno finalmente ad aprirsi per accogliere la venticinquesima edizione delle Finali Grand Prix di pattinaggio di figura, in programma da giovedì 5 a domenica 8 dicembre. Tre giorni di gare al cardiopalma animeranno più di trentamila spettatori provenienti da tutto il mondo, pronti ad ammirare le performance di atleti del calibro di Yuzuru Hanyu, Nathan Chen, Alina Zagitova, ...

Pattinaggio artistico - Finali Grand Prix Torino 2019 : Daniel Grassl punta al podio - fuochi d’artificio nel singolo femminile : A Torino sognando le Olimpiadi di Pechino 2022. Gli atleti più promettenti della scena daranno vita a una battaglia senza esclusioni di colpi in occasione delle Finali del circuito Junior Grand Prix 2019-2020 di Pattinaggio di figura, in scena questa settimana presso il mitico PalaVela del capoluogo piemontese da giovedì 5 a domenica 8 dicembre. L’osservato speciale sarà l’unico azzurro in gara, Daniel Grassl, pronto a fare la voce ...

Pattinaggio artistico - Italia non qualificata per la Finale del Grand Prix dopo due anni. Ma il futuro non è grigio : dopo due qualificazioni consecutive, rispettivamente nel 2017 con Carolina Kostner e Anna Cappellini-Luca Lanotte e nel 2018 con Charlène Guignard-Marco Fabbri e Nicole Della Monica-Matteo Guarise, l’Italia del Pattinaggio di figura non parteciperà alle Finali del circuito Grand Prix 2019-2020 della massima categoria, in programma questa settimana a Torino dal 5 all’8 dicembre 2019. I colori azzurri saranno tuttavia ben rappresentati ...

Pattinaggio artistico - Finale Grand Prix Torino 2019 : date - programma - orari e tv. Il calendario completo : Il primo Grande appuntamento della stagione sta per arrivare. Dal 5 all’8 dicembre infatti andrà in scena presso il PalaVela di Torino la fase Finale del circuito ISU Grand Prix 2019-2020 di Pattinaggio di figura, competizione itinerante giunta alla sua venticinquesima edizione. Sul ghiaccio che ha ospitato le Olimpiadi Invernali del 2006 si daranno battaglia i migliori atleti del mondo, in sfide incrociate appassionanti e imperdibili: in ...

Le stelle del Pattinaggio artistico incantano Milano : successo per i Golden Skate Awards : Il pattinaggio artistico incanta Milano. Si è svolta ieri, sabato 30 novembre, la tredicesima edizione dei Golden Skate Awards, in scena presso L’Allianz Cloud del capoluogo lombardo, ovvero il rinnovato Palalido sito in Piazza Stuparich. Campioni del calibro dello Zar Evgeni Plushenko, della medaglia di bronzo olimpica Javier Fernandez e i migliori atleti della nostra Nazionale hanno conquistato il cuore degli spettatori, proponendo ...

Calendario Grand Prix Pattinaggio artistico Torino 2019 : come acquistare i biglietti e tutti gli orari : A distanza di dodici anni torna a Torino il pattinaggio che conta. Da giovedì 5 dicembre a domenica 8 si svolgeranno infatti nel mitico PalaVela le Finali della venticinquesima edizione del circuito ISU Grand Prix di pattinaggio di figura. Previsti tantissimi spettatori da tutte le parti del mondo per ammirare le prove di stelle come Yuzuru Hanyu, Alena Kostornaia, Wenjing Sui-Cong Han e Gabriella Papadakis-Guillaume Cizeron. Secondo quanto ...

Pattinaggio artistico - NHK Trophy 2019 : programmi stellari e record del mondo. Le impressioni dell’ultima tappa del Grand Prix : Non saremmo mai voluti scendere da quella meravigliosa giostra chiamata NHK Trophy, la sesta e ultima tappa del circuito ISU Grand Prix 2019-2020 di Pattinaggio di figura andata in scena la scorsa settimana nella bellissima Makomanai Sekisuiheim Ice Arena di Sapporo (Giappone). Atleti, allenatori e pubblico hanno vissuto infatti due giorni in una rollercoster, tra lacrime di gioia, record del mondo e rivincite. Un vero Festival emozionale ...