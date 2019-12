Paolo Del Debbio | età | altezza | peso | moglie e figli

caffeinamagazine

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Giornalista pubblicista, conduttore televisivo e professore universitario,Deldebutta in televisione nel 2001 alla conduzione di “Secondo voi”, un programma di approfondimento giornalistico andato in onda fino al 2010 sulle reti Mediaset, Rete4 e Canale5. Dal 2009 al 2012 affianca Federica Panicucci nella conduzione della trasmissione Mattino Cinque. Il grande successo arriva nel 2012 con “Quinta colonna”, programma scritto dal collega giornalista Salvo Sottile e “Dalla vostra parte” ideato dal collega Mario Giordano. Quinta colonna va in onda fino al 10 maggio 2018, ma non viene confermato per la stagione successiva e viene sostituito da Quarta Repubblica di Nicola Porro. Dal marzo del 2019,Delconduce Dritto e rovescio, sempre su Rete 4. La carriera diDelinizia poco dopo aver conseguito il diploma di Baccalaureato in Filosofia presso la ...

