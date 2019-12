Panchina Napoli – Adl ha trovato due possibili traghettatori Udine ultima chance per

forzazzurri

(Di giovedì 5 dicembre 2019)– Stando a quanto riportato sulle colonne de Il Mattino, ci sono due allenatori che sarebbero pronti ad accettare il ruolo di– Il quotidiano di Via Scarfoglio riporta in merito ai presunti sondaggi fatti dal presidente Aurelio De Laurentiis. Nella giornata di ieri, così come riportato dalla nostra redazione, il patron azzurro ha rinnovato la fiducia al tecnico di Reggiolo ma, secondo Il Mattino, sono stati contattati almeno tre allenatori. Nella lista c’è Gennaro Gattuso che accetterebbe la piazza ma non con il ruolo di traghettatore fino a giugno. Ad accettare questa proposta potrebbero essere invece Edy Reja, che da sempre ha un rapporto ottimo con Adl e con, e Cesare Prandelli, che in passato fu molto vicino allaazzurra. La partita di, senza il bottino pieno, potrebbe essere l’...

