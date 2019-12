Paesaggio incantevole a rischio | foto dell’Antartide che lascia senza parole

velvetgossip

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Paesaggi mozzafiato in ogni dove; il nostro pianeta offre costantemente spettacoli naturali strabilianti e uno di questi è l’Antartide. Iceberg e colori unici aNon è semplice descrivere la bellezza di luoghi incantati come l’Antartide. I colori che il mare assume in alcuni tratti e il modo in cui le onde guizzano contro gli iceberg riempiono occhi e cuore. Il dramma è rischiamo di perdere tutto questo, che le generazioni successive alla nostra possano non godere di tanta meraviglia. Il riscaldamento globale sta colpendo le zone ghiacciate, gli animali che le popolano si estinguono e i mari si innalzano. E’ necessario invertire il corso della storia per salvare quello che resta e continuare a beneficiare di qualcosa così meraviglioso. L'articolodell’Antartide cheproviene da Velvet Gossip.

hirpoescursioni : Domenica 8 dicembre il ' Sentiero del Monte Calvello '. Con l'arrivo dell'autunno il paesaggio diventa incantevole… - TomasiniFrancia : Un magico cielo stellato e un paesaggio invernale , sono l'ambiente perfetto per l'oro splendente e il luccichio de… - Gianfra63552895 : @MasinoSusy Vedere te’ in questa posizione e come vedere un paesaggio incantevole ???? -