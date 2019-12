Pacco bomba al Viminale | la Polizia | “L’ordigno poteva uccidere”

cronacasocial

(Di giovedì 5 dicembre 2019)esplodere ildestinato ale intercettato a fine ottobre nell’ufficio smistamento delle Poste di via Marmolada, zona Ostiense, a Roma. »Era un ordigno ben confezionato, polvere pirica e batterie», hanno spiegato fonti della, riportate dall’agenzia Agi. Ilè stato disinnescato dagli artificieri. Le indagini sono in corso ma, secondo quanto si apprende, dai primi accertamenti si escluderebbe una matrice anarcoinsurrezionalista. Sulnon erano riportati nomi di destinatari. LEGGI ANCHE: Omicidio Luca Sacchi, Anastasia: “Non sapevo di avere 70mila euro nello zaino”. L’ordigno, che non aveva un timer, era costituito da un innesco collegato a delle batterie e conteneva ritagli di giornale che inneggiavano a Matteo Salvini. Ilera, inoltre, genericamente indirizzato al Ministero dell’Interno e non ...

