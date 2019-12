Pacco bomba al Viminale | disinnescato dagli artificieri

notizie

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Allarme al: unè stato intercettato edella Polizia nell’ufficio smistamento delle Poste in via Ostiense, a Roma. Il plico era indirizzato genericamente al ‘Ministero dell’Interno’, senza però che vi fosse indicato un destinatario preciso. Il Mittente del congegno mortale si è firmato come ‘Nemici dello Stato’. Stando a quanto confermatoinvestigatori, ilpoteva esplodere e causare anche la morte di diverse persone. Confezionato da mani molto esperte, era assemblato in due parti. La prima con dentro il detonatore, le batterie e l’innesco; la seconda, invece, aveva una scatola metallica grigia, simile a un hard disk portatile, contenente del materiale esplosivo.alAd intercettare ilè stato uno degli impiegati delle Poste, insospettito dopo averlo esaminato ai ...

