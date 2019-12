Otto per mille | il decreto fiscale introduce la possibilità di destinarlo alla Scuola

Blastingnews

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Dal prossimo 1 gennaio 2020 le confessioni religiose potrebbero non essere le uniche beneficiarie dell'8 perdell'Irpef. Fino ad oggi chi non voleva devolvere questa parte delle proprie tasse ad una confessione religiosa poteva decidere di lasciare questi importi genericamente allo Stato. Ora, in sede di conversione in legge del, il Legislatore ha introduna modifica nel testo delprendendo a modello di riferimento quanto avviene già per il cosiddetto 5 per. Infatti, a partire ddichiarazione dei redditi relativa al 2019 e, quindi, da presentare dal prossimo 1 gennaio 2020 sarà possibile destinare questa quota delle proprie tasse esclusivamente all'edilizia scolastica. La modifica introdotta nelDurante l'esame parlamentare che ha portatoconversione in legge del2020 è stato introdil nuovo articolo 46 ...

imediciofficial : Un indovinello per veri #Magnificers: quale famiglia è da sempre nei nostri cuori e da venerdì anche nei nostri DVD… - enpaonlus : Muore in casa da solo, il suo cane lo veglia per otto giorni - La Stampa - La7tv : #ottoemezzo Non usa mezzi termini @marcotravaglio per definire @matteosalvinimi: 'E' un cazzaro, non sa di cosa par… -