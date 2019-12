Otto e mezzo | la sardina sfida Sallusti | Noi ascoltiamo chi ci pare e piace

liberoquotidiano

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Mattia Santori, leader delle sardine (ma la sua espressionepiù quella di una triglia in umido) ormai è onnipresente sugli schermi italici, più prezzemolino di Belen e Cecilia Rodriguez insieme. Dalla Bignardi a Formigli, Santori dilaga ovunque. Anche da Lilli Gruber su La7 che gli ha persino c

La7tv : #ottoemezzo La sardina Mattia Santori risponde al direttore de Il Giornale @alesallusti: 'Abbiamo anche il diritto… - La7tv : #ottoemezzo Non usa mezzi termini @marcotravaglio per definire @matteosalvinimi: 'E' un cazzaro, non sa di cosa par… - La7tv : #ottoemezzo @marcotravaglio contro @matteosalvinimi sul #MES: 'Ne vogliamo parlare? E' stato smentito da Giuseppe C… -