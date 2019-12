Ostia | morto 11enne | si indaga per omicidio colposo

bigodino

(Di giovedì 5 dicembre 2019), un bambino di 11 anni èdopo essere svenuto a scuola. Siper. L’nel pomeriggio di oggi 5 dicembre in seguito ad un malore mentre si trovava nella palestra della scuola. È stato prontamente trasportato in ospedale ma le sue condizioni si sono aggravate e dopo qualche ora è. Gli agenti stannondo per ipotesi di, l’questo pomeriggio a. È stato trasportato all’ospedale Grasso, i poliziotti del Commissariato stanno effettuando la ricostruzione dell’accaduto coordinati dal procuratore aggiunto Nunzia D’Elia. L’stava facendo sport ed improvvisamente si è sentito male, dopo sarebbe svenuto. I soccorsi, una volta giunti sul posto, hanno provato a rianimarlo ed è stato ...

Zampaglion : RT @angy_cocco: Eccone un altro...tutto normale!! che siate maledetti! #LaStrageSilenziosa #malore #mortiprecoci #scuola - 6NIVOAQE6cqdJFt : Tragedia a Ostia, muore bimbo di 11 anni: si era sentito male a scuola - 8020Tizio : RT @angy_cocco: Eccone un altro...tutto normale!! che siate maledetti! #LaStrageSilenziosa #malore #mortiprecoci #scuola -