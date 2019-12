Oroscopo e pagelle del 6 dicembre | Pesci leader carismatico

Blastingnews

(Di giovedì 5 dicembre 2019) L'di venerdì 6vedrà i segni Ariete e Cancro trascorrere una giornata di relax con i propri affetti mentre Toro e Sagittario saranno un po' troppo pigri. Entriamo ora nel dettaglio delle previsioni giornaliere per tutti i dodici segni dello Zodiaco. Da Ariete a Vergine Ariete: dedicate questa giornata a voi stessi e alla persona che vi sta accanto. Siete molto stanchi e avete bisogno di rilassarvi, se riposerete farete il pieno di energie per ripartire alla grande - Voto 8 Toro: non avete una gran voglia di affrontare persone e situazioni, ma succederà e dovrete impegnarvi molto per non risultare sgradevoli. Non siate negativi, sforzatevi di essere gentili e sarete ben ricompensati. Una visita piacevole vi allieterà la giornata - Voto 7...

