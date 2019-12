Oroscopo del 2020 | favoriti Toro | Vergine e Capricorno

Blastingnews

(Di giovedì 5 dicembre 2019) L'delpremierà i segni di terra:, grazie alla presenza di Giove in quest'ultimo segno. Per essi arriveranno buone occasioni da cogliere al volo, mentre per altri segni non sarà tutto rose e fiori. Scopriamo nel dettaglio cosa dicono le stelle. L'da Ariete aAriete (21/03-20/04): possiamo dire che non sarete tra i segni più fortunati del. Avrete Giove e Saturno in posizione negativa, vi sarà richiesto di fare sacrifici, rinunce e di modificare quello che non va, sia in campo sentimentale che professionale. Il periodo migliore sarà tra la primavera e l'estate.(21/04- 20/05): per voi ilha in serbo grandi cambiamenti. In amore costruirete qualcosa di solido e duraturo, c'è anche chi riuscirà a comprare casa. Qualche difficoltà tra il 22 marzo e il 2 luglio con Saturno contrario non mancherà. Anche per il lavoro ...

