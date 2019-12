Oroscopo | classifica 7 dicembre | Sagittario passionale | Bilancia fuori giri

Blastingnews

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Sabato 72019 troviamo la Luna nel segno dell'Ariete mentre Marte e Mercurio saranno nell'orbita dello Scorpione. Il Sole sarà nel domicilio del, nel frattempo Plutone, Saturno, Venere e Giove militeranno in Capricorno. Infine Nettuno permarrà in Pesci ed il Nodo Lunare sosterà sui gradi del Cancro. Previsioni astrologiche favorevoli pered Ariete, meno concilianti per Acquario e Scorpione. Sul podio 1° posto: passionali. L'indole focosa dei natipotrebbe emergere in maniera prorompente, grazie sopratutto all'apporto dei due Luminari nel loro Elemento. 2° posto Leone: ambiziosi. Lo Stellium di Terra ed il Sole di Fuoco tenderanno, con ogni probabilità, ad aumentare l'ambizione in casa Leone. Il 'suggerimento' dei Pianeti Lenti, però, sarà di non alzare troppo il tiro al momento....

