Ornella Vanoni confessa di ' fumare canne' e di cercare una badante che sappia farle

Blastingnews

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Un'incredibile confessione quella fatta su Rai 3 da. La donna, ospite nel programma “In arte”, condotto da Pino Strabioli, si è lasciata andare a una serie di dichiarazioni destinate a far discutere a lungo.è alla ricerca di unachefare leLa celebre artista ha spiegato di avere avuto per molto tempo problemi di insonnia, che è riuscita a superare solo grazie a un’abitudine non legale: l’uso quotidiano di droghe leggere.ha infatti raccontato senza alcuna remora di far uso di cannabis per rilassarsi da ormai più di 55 anni, tanto da averlo ancheto al suo psichiatra. Il medico non si è mostrato entusiasta dell’abitudine della sua assistita, ma nello stesso tempo non l’ha ostacolata più di tanto. La cantante hato di aver sofferto anche di depressione e di aver faticato a volte a salire sui palchi proprio ...

SkyTG24 : Ornella Vanoni: 'Fumo canne da 55 anni' - HuffPostItalia : 'Voglio vedere giovani incazzati': il sostegno di Ornella Vanoni alle sardine - _Cecca : RT @Ri_Ghetto: Quella voglia di mollare tutto e andare a fare il badante che rolla le canne per Ornella Vanoni. -